***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
02.12.2020 17:40
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/12/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
51.750.000
Baz Fiyat (TL)
9
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/12/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
26-27/11/2020
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 51.750.000 TL nominal değerli paylarının Borsa dışında halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 187.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 51.750.000 TL nominal değerli paylar 04/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9 TL/pay baz fiyat, "KRVGD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890999
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8821
En Düşük
7,7709
18:059,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0742
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5375
En Düşük
9,4041
18:05463,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,17
|Açılış
|: 462,88
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
463,50
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8699
|7,8763
|% 0,57
|
|Euro
|9,5217
|9,5294
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,4935
|10,5461
|% 0,13
|
|Frank
|8,7594
|8,8122
|% 1,06
|
|Riyal
|2,0948
|2,1054
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|12,20
|
|Altın Gr.
|463
|463
|5,82
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|48,71
|48,71
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
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17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
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17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
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17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem