***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KRVGD]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi02/12/2020Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)51.750.000Baz Fiyat (TL)İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih04/12/2020Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi26-27/11/2020AçıklamalarKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 51.750.000 TL nominal değerli paylarının Borsa dışında halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 187.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 51.750.000 TL nominal değerli paylar 04/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9 TL/pay baz fiyat, "KRVGD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890999BIST