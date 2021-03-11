***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 17:39
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917331
BIST
17:411.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,89
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:417,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:419,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:41418,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,44
|Açılış
|: 418,19
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:41
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.337.294
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.193.922
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.400.893
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.765.783
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|BAKAB
|26,74
|84.350.341
|% -9,84
|
|IZMDC
|2,78
|224.154.411
|% -9,74
|
|KATMR
|4,52
|506.536.397
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,64
|4.030.390.638
|% -3,92
|
|SISE
|7,69
|1.586.510.541
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,00
|1.140.732.576
|% -2,33
|
|GARAN
|8,98
|1.111.259.802
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,33
|992.297.863
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,33
|992.297.863
|% -2,10
|
|SISE
|7,69
|1.586.510.541
|% 0,00
|
|TSKB
|1,70
|318.053.151
|% -0,58
|
|DOHOL
|3,44
|613.229.431
|% 1,78
|
|PETKM
|6,23
|831.203.686
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5220
|7,5293
|% 0,33
|
|Euro
|8,9936
|9,0042
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4778
|10,5303
|% 0,66
|
|Frank
|8,1009
|8,1497
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0032
|2,0132
|% 0,58
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-1,35
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|0,71
|