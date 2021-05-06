***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 11:12
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934860
BIST
11:321.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:328,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:3210,0306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:32478,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,31
|Açılış
|: 478,99
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:32
|TKURU
|269,50
|859.736
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,26
|70.600.936
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,39
|36.102.126
|% 9,64
|
|DITAS
|17,39
|10.456.723
|% 8,55
|
|KRDMD
|8,33
|1.860.675.015
|% 8,04
|
|VAKFN
|17,26
|5.554.441
|% -9,96
|
|INTEM
|42,34
|2.177.230
|% -7,92
|
|DOBUR
|15,30
|666.323
|% -6,93
|
|DERHL
|7,92
|5.891.916
|% -6,82
|
|CANTE
|4,36
|163.934.047
|% -6,64
|
|KRDMD
|8,33
|1.860.675.015
|% 8,04
|
|THYAO
|12,87
|481.590.995
|% 2,14
|
|EREGL
|19,55
|439.419.496
|% 0,57
|
|GARAN
|7,31
|365.966.318
|% 0,83
|
|KOZAL
|118,90
|225.675.035
|% 1,28
|
|KRDMD
|8,33
|1.860.675.015
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,10
|107.370.742
|% 0,96
|
|GARAN
|7,31
|365.966.318
|% 0,83
|
|CANTE
|4,36
|163.934.047
|% -6,64
|
|THYAO
|12,87
|481.590.995
|% 2,14
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3155
|8,3193
|% 0,06
|
|Euro
|10,0127
|10,0306
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,5187
|11,5764
|% -0,09
|
|Frank
|9,0911
|9,1459
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2095
|2,2205
|% -0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|6,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|0,38
|
Seans Raporu
11:32
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-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 46 artarak (% 0.64 ) 1, 487
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11:44AVTUR
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 184, 809 adet işlem
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11:43OSMEN
Yüzde 6.22 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 552 adet işlem
-
11:42IHGZT
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 767 adet işlem
-
11:41XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 6, 207.00 milyon TL de