***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:43
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943303
BIST
15:031.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,98
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:038,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0552
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:0310,4582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0904
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:03503,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,22
|Açılış
|: 503,89
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:03
|OZBAL
|10,12
|7.694.459
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.039.365
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.306.913
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,66
|11.216.064
|% 9,62
|
|VAKFN
|9,55
|120.780.658
|% 9,27
|
|METUR
|6,39
|63.571.603
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.908.857
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.093.287.992
|% -0,14
|
|GARAN
|8,10
|527.794.703
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|453.471.165
|% 1,94
|
|EREGL
|17,99
|408.675.532
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,78
|399.656.224
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,10
|453.471.165
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|227.037.607
|% -0,47
|
|THYAO
|14,52
|1.093.287.992
|% -0,14
|
|GARAN
|8,10
|527.794.703
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|83.709.863
|% -1,53
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7894
|8,7925
|% 0,63
|
|Euro
|10,4537
|10,4582
|% 0,87
|
|Sterlin
|12,1594
|12,2204
|% 1,09
|
|Frank
|9,5057
|9,5629
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3373
|2,3490
|% 0,63
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|17,97
|
|Altın Gr.
|503
|504
|7,92
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|41,00
|
|Tam
|3.318
|3.403
|42,63
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|20,62
|
|Çeyrek
|804
|823
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-0,03
|