***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 10:09
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006744
BIST
10:412.021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 34,75
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
10:4114,1343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0445
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1412
En Düşük
13,9691
10:4115,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0510
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
10:41876,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,16
|Açılış
|: 876,42
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
877,06
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler10:39
|PKENT
|369,90
|5.675.403
|% 8,79
|
|PRKAB
|46,60
|15.997.445
|% 7,13
|
|KLNMA
|13,88
|53.896
|% 6,85
|
|IHAAS
|11,36
|1.403.999
|% 6,17
|
|PAGYO
|9,39
|1.238.435
|% 5,86
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,45
|15.212.276
|% -4,43
|
|POLTK
|585,10
|2.804.043
|% -2,97
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,27
|778.839.188
|% 3,19
|
|THYAO
|26,30
|559.688.438
|% 1,23
|
|SASA
|48,76
|233.109.517
|% 3,22
|
|TUPRS
|194,80
|153.860.400
|% 1,30
|
|BIMAS
|76,30
|137.315.772
|% 1,87
|
|HUNER
|2,56
|38.599.096
|% -0,78
|
|ODAS
|1,33
|19.268.868
|% 0,76
|
|AKFGY
|3,45
|15.212.276
|% -4,43
|
|KONKA
|11,20
|40.336.511
|% 1,08
|
|HLGYO
|1,69
|4.793.879
|% -0,59
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1241
|14,1363
|% 0,33
|
|Euro
|15,6784
|15,7183
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8863
|18,9810
|% 0,34
|
|Frank
|15,3109
|15,4031
|% 0,42
|
|Riyal
|3,7566
|3,7754
|% 0,33
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|3,39
|
|Altın Gr.
|874
|874
|2,10
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,88
|