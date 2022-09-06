***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:16
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060395
BIST
15:393.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 39,22
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:3918,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:3918,0748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0185
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0701
15:391.003,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.003,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:39
|FADE
|9,90
|152.897.308
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|248.720.940
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.747.352
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.919.495.799
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.720.753
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.912.219
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,22
|11.454.032.182
|% 1,36
|
|EREGL
|32,04
|7.348.505.072
|% 3,42
|
|AKBNK
|15,34
|6.285.253.909
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,56
|5.773.081.867
|% 4,11
|
|THYAO
|74,55
|4.804.561.228
|% -0,80
|
|YKBNK
|8,22
|11.454.032.182
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,56
|5.773.081.867
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,30
|4.308.104.675
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,34
|6.285.253.909
|% 8,10
|
|KRDMD
|13,71
|4.045.380.227
|% 6,44
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2220
|18,2309
|% 0,08
|
|Euro
|18,0655
|18,0748
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,0235
|21,1289
|% 0,46
|
|Frank
|18,4841
|18,5955
|% -0,20
|
|Riyal
|4,8351
|4,8593
|% 0,06
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.776
|6.855
|43,00
|
|Yarım
|3.302
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,07
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|-2,77
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54ALGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 867, 736 adet işlem
-
15:52ALGYO
Yüzde 4.87 oranında artışla 42.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 616 adet işlem
-
15:51BUCIM
Yüzde 7.27 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 596, 188 adet işlem
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, AKBNK, ISCTR
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 57 artarak (% 0.89 ) 3, 022