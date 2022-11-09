***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 15:23
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078550
BIST
15:304.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 56,85
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.354
15:3018,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0946
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6172
En Düşük
18,4972
15:3018,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0491
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
15:301.021,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.021,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ODAS
|9,79
|2.171.047.368
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|134.783.200
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|19.847.962
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|231.327.119
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|125.991.328
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|58.214.795
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|201.799.199
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,30
|6.695.774.462
|% 0,27
|
|ASELS
|38,24
|4.473.926.986
|% 5,69
|
|EREGL
|35,48
|3.488.941.384
|% -0,73
|
|TTKOM
|14,11
|3.115.978.575
|% 2,99
|
|TCELL
|32,26
|2.797.653.540
|% 9,73
|
|EKGYO
|5,08
|2.033.849.205
|% -2,31
|
|SKBNK
|2,18
|536.225.780
|% 3,32
|
|ODAS
|9,79
|2.171.047.368
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,11
|3.115.978.575
|% 2,99
|
|TSKB
|3,14
|633.500.971
|% 0,64
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5970
|18,6083
|% 0,46
|
|Euro
|18,6878
|18,6985
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2404
|21,3469
|% -0,34
|
|Frank
|18,8656
|18,9792
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,33
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|122,00
|
|Tam
|6.824
|6.873
|-15,00
|
|Yarım
|3.325
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,05
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-0,73
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42XU100
Endeks 4, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 69, 967.00 milyon TL de
-
15:42ASELS
Yüzde 6.03 oranında artışla 38.36 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 791, 378 adet işlem
-
15:41ALCTL
Yüzde 5.72 oranında artışla 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 723, 766 adet işlem
-
15:39ERCB
Yüzde 8.82 oranında artışla 103.00 lira fiyatla işlem gören hissede 711, 220 adet işlem
-
15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, HEKTS, ASELS