***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:15
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093163
BIST
16:555.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -86,04
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:5518,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:5519,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1482
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:551.121,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.121,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BFREN
|5.230,80
|314.927.939
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|15.992.352
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|46.895.315
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|76.148.371
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.102.238
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.304.499
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.723.927
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.133.052
|% -9,93
|
|SANEL
|20,66
|23.432.614
|% -8,83
|
|TUREX
|28,06
|46.681.713
|% -8,42
|
|EREGL
|43,00
|10.958.232.716
|% 1,80
|
|KRDMD
|19,68
|7.633.966.816
|% 4,63
|
|EKGYO
|9,38
|6.651.454.584
|% -0,42
|
|ASELS
|65,40
|6.146.780.940
|% -5,35
|
|THYAO
|144,60
|5.897.031.255
|% -1,90
|
|EKGYO
|9,38
|6.651.454.584
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,68
|7.633.966.816
|% 4,63
|
|EREGL
|43,00
|10.958.232.716
|% 1,80
|
|YKBNK
|11,68
|2.878.556.642
|% -0,43
|
|ISCTR
|12,64
|2.750.772.051
|% -0,24
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7408
|18,7463
|% 0,13
|
|Euro
|19,9010
|19,9143
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,5319
|22,6449
|% 0,85
|
|Frank
|20,1327
|20,2540
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,76
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,15
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.576
|7.633
|58,00
|
|Yarım
|3.669
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|79,95
|79,95
|-2,15
|