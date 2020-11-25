***KRVGD* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.11.2020 13:12
***KRVGD******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889916
BIST
13:451.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,42
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:457,9610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:459,4697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0547
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:45462,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,29
|Açılış
|: 462,91
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:45
|BURVA
|62,70
|5.982.522
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.482.608
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.556.937
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.672.935
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.298.461
|% 9,98
|
|KENT
|427,80
|2.941.125
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|557.149
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|CRFSA
|109,90
|13.547.750
|% -8,65
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|THYAO
|12,24
|2.717.302.921
|% 3,47
|
|KRDMD
|5,14
|2.258.014.037
|% 4,47
|
|GARAN
|9,20
|1.666.434.183
|% 1,66
|
|TUPRS
|93,45
|858.281.189
|% 3,72
|
|TSKB
|2,76
|793.664.137
|% 5,75
|
|KRDMD
|5,14
|2.258.014.037
|% 4,47
|
|TSKB
|2,76
|793.664.137
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,13
|497.159.042
|% 0,47
|
|THYAO
|12,24
|2.717.302.921
|% 3,47
|
|GARAN
|9,20
|1.666.434.183
|% 1,66
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9573
|7,9610
|% -0,55
|
|Euro
|9,4644
|9,4697
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,5729
|10,6260
|% -0,85
|
|Frank
|8,6882
|8,7405
|% -0,71
|
|Riyal
|2,1154
|2,1260
|% -0,59
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,27
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|4,19
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|2,02
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,50
|48,50
|0,72
|