***KRVGD* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.11.2020 14:18
***KRVGD******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda ve Sanayii Ticaret A.Ş'nin paylarını halka arz eden aracı kurum tarafından yayınlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889744
BIST
17:041.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:047,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:049,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1180
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:04462,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,23
|Açılış
|: 462,40
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:04
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|178.675.263
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.825.318
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.925.729
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GUBRF
|46,52
|1.663.637.825
|% -7,42
|
|THYAO
|11,83
|1.487.087.840
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|TSKB
|2,58
|974.621.278
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|577.867.963
|% 2,70
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9630
|7,9705
|% 1,05
|
|Euro
|9,4466
|9,4560
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5584
|10,6113
|% 0,82
|
|Frank
|8,6836
|8,7360
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1149
|2,1255
|% 0,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-85,23
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-41,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-20,62
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|
Seans Raporu
17:04
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