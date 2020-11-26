***KRVGD* *ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.11.2020 10:09
***KRVGD******ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890088
BIST
11:321.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:327,9124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:329,4425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0391
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:32462,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 462,30
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:32
|LOGO
|108,90
|61.175.023
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|48.256.314
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|84,30
|10.008.628
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,11
|855.053.370
|% -1,73
|
|THYAO
|12,12
|816.042.925
|% 1,08
|
|GARAN
|9,14
|522.975.110
|% 0,77
|
|ODAS
|3,70
|400.675.651
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,30
|391.274.533
|% 3,43
|
|KRDMD
|5,11
|855.053.370
|% -1,73
|
|TSKB
|2,65
|294.576.210
|% -2,21
|
|ODAS
|3,70
|400.675.651
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,38
|330.551.677
|% 7,64
|
|YKBNK
|3,02
|224.844.207
|% 0,33
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9070
|7,9124
|% -0,50
|
|Euro
|9,4320
|9,4425
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,5522
|10,6051
|% -0,63
|
|Frank
|8,6878
|8,7402
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1045
|2,1151
|% -0,46
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|8,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,01
|
|B. Petrol
|48,09
|48,09
|-0,44
|
Seans Raporu
11:32
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11:42XU030
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11:42
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11:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TRKCM
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11:42XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 7, 817.00 milyon TL de