***KRVGD* *ICT* *KERVN*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
04.12.2020 11:07
***KRVGD******ICT******KERVN*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KERVN, KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Not: 25.11.2020 " bildiriminde KERVN kodu sehven seçilmiş olup ilgili bildirim KRVGD koduna aittir. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu"
Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891364
BIST
11:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.330
11:057,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:059,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0436
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:05461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:05
|RYGYO
|6,71
|27.317.390
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|27.088.960
|% 9,85
|
|SARKY
|9,32
|62.776.921
|% 9,39
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,50
|4.459.852
|% -6,44
|
|AKMGY
|62,90
|4.838.444
|% -4,98
|
|TSKB
|2,01
|699.977.990
|% -2,43
|
|GARAN
|9,16
|353.184.246
|% -0,43
|
|SELEC
|18,08
|252.928.992
|% 8,46
|
|SISE
|7,01
|252.126.778
|% 0,29
|
|TCELL
|15,86
|228.304.279
|% 0,83
|
|TSKB
|2,01
|699.977.990
|% -2,43
|
|IHLAS
|1,20
|119.242.698
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|150.418.988
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|80.868.523
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,66
|155.088.377
|% 0,38
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7966
|7,7990
|% 0,35
|
|Euro
|9,4880
|9,4910
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,4621
|10,5146
|% 0,36
|
|Frank
|8,7287
|8,7813
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% 0,45
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,37
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,95
|