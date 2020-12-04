***KRVGD* *ICT* *KERVN*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında









***KRVGD******ICT******KERVN*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [KERVN, KRVGD]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur.Not: 25.11.2020 " bildiriminde KERVN kodu sehven seçilmiş olup ilgili bildirim KRVGD koduna aittir. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu"Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891364BIST