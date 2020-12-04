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***KRVGD* *ICT* *KERVN*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

04.12.2020 11:07



***KRVGD******ICT******KERVN*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [KERVN, KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Not: 25.11.2020 " bildiriminde KERVN kodu sehven seçilmiş olup ilgili bildirim KRVGD koduna aittir. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu"
Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891364


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Frank 8,7287 8,7813 % 0,47  
Riyal 2,0754 2,0858 % 0,45  
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11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.843 0,37  
Altın Gr. 462 462 1,42  
Cumhuriyet 3.064 3.110 25,00  
Tam 3.048 3.125 20,64  
Yarım 1.473 1.512 9,98  
Çeyrek 739 756 4,99  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 0,08  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,03  
B. Petrol 49,66 49,66 0,95  
Seans Raporu 11:05
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