***KRVGD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.11.2020 17:24
***KRVGD******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889786
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
18:058,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1426
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
18:059,5358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,1978
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
18:05465,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 465,56
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
|
|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
|
|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0208
|8,0299
|% 1,81
|
|Euro
|9,5198
|9,5358
|% 2,12
|
|Sterlin
|10,6749
|10,7284
|% 1,93
|
|Frank
|8,7601
|8,8128
|% 1,79
|
|Riyal
|2,1338
|2,1445
|% 1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-32,79
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|47,73
|47,73
|1,69
|