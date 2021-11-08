***KRVGD* *IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
08.11.2021 09:58
***KRVGD******IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [IZTAR, KRVGD]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (24.11.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (09.12.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975508
BIST
11:271.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,37
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.597
En Düşük
1.589
11:279,6856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7120
En Düşük
9,6551
11:2711,2108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0084
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2519
En Düşük
11,1772
11:27565,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,19
|Açılış
|: 565,78
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:27
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.856.908
|% 9,98
|
|TUCLK
|15,36
|27.162.147
|% 7,87
|
|BRYAT
|372,80
|58.933.629
|% 7,16
|
|VERTU
|25,00
|30.023.615
|% 7,02
|
|BASGZ
|22,72
|10.162.883
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,89
|72.144.064
|% -5,46
|
|GSRAY
|3,91
|73.955.447
|% -5,33
|
|FENER
|30,36
|41.333.727
|% -4,65
|
|IZFAS
|6,36
|925.057
|% -4,22
|
|THYAO
|17,72
|961.436.712
|% 0,40
|
|GARAN
|10,64
|737.484.173
|% 0,28
|
|PETKM
|6,90
|546.295.754
|% 3,29
|
|KRDMD
|7,23
|401.506.315
|% 2,41
|
|SISE
|8,95
|383.931.434
|% 1,59
|
|TSKB
|1,58
|141.778.988
|% 0,64
|
|PETKM
|6,90
|546.295.754
|% 3,29
|
|GARAN
|10,64
|737.484.173
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,11
|64.501.853
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,23
|401.506.315
|% 2,41
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6854
|9,6856
|% 0,07
|
|Euro
|11,2047
|11,2108
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,9899
|13,0551
|% -0,28
|
|Frank
|10,5427
|10,6062
|% -0,24
|
|Riyal
|2,5740
|2,5869
|% 0,05
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,74
|
|Altın Gr.
|565
|566
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|0,68
|