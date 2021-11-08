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***KRVGD* *IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

08.11.2021 09:58
***KRVGD* *IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmes


***KRVGD******IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

İlgili Şirketler [IZTAR, KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     30.09.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
  
- İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (24.11.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (09.12.2021 (dahil) tarihine kadar).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975508


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SNPAM 16,28 312.804 % 10,00  
TSPOR 5,62 14.856.908 % 9,98  
TUCLK 15,36 27.162.147 % 7,87  
BRYAT 372,80 58.933.629 % 7,16  
VERTU 25,00 30.023.615 % 7,02  
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Dolar 9,6854 9,6856 % 0,07  
Euro 11,2047 11,2108 % -0,07  
Sterlin 12,9899 13,0551 % -0,28  
Frank 10,5427 10,6062 % -0,24  
Riyal 2,5740 2,5869 % 0,05  
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11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 -2,74  
Altın Gr. 565 566 -0,38  
Cumhuriyet 3.741 3.798 36,00  
Tam 3.723 3.817 27,09  
Yarım 1.800 1.846 13,11  
Çeyrek 903 923 6,55  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,02  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,00  
B. Petrol 83,42 83,42 0,68  
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