***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.09.2021 09:03
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964915
BIST
10:241.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.405
10:248,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:2410,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0660
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:24491,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 491,60
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:24
|KIMMR
|4,23
|2.490.281
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|YEOTK
|65,00
|108.127.435
|% 7,44
|
|OYLUM
|10,33
|7.751.260
|% 7,38
|
|DIRIT
|5,67
|87.284
|% 6,98
|
|KTSKR
|58,10
|5.698.461
|% -7,78
|
|EUKYO
|5,55
|152.964
|% -4,97
|
|AKYHO
|2,58
|9.976.797
|% -4,80
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|NUGYO
|10,24
|7.831.906
|% -4,48
|
|THYAO
|13,24
|202.646.468
|% 0,38
|
|EREGL
|16,69
|192.217.357
|% -1,24
|
|GARAN
|9,46
|145.848.812
|% -0,21
|
|TUPRS
|111,90
|119.381.467
|% 0,99
|
|YEOTK
|65,00
|108.127.435
|% 7,44
|
|YKBNK
|2,43
|98.860.734
|% -0,41
|
|GARAN
|9,46
|145.848.812
|% -0,21
|
|THYAO
|13,24
|202.646.468
|% 0,38
|
|EREGL
|16,69
|192.217.357
|% -1,24
|
|ODAS
|1,35
|14.946.795
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6647
|8,6673
|% 0,18
|
|Euro
|10,1588
|10,1804
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7914
|11,8505
|% 0,39
|
|Frank
|9,3399
|9,3962
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% 0,17
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-2,48
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,24
|76,24
|0,05
|