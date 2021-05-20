***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.05.2021 09:07
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fikret Başar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936884
BIST
12:501.444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -15,73
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:508,3897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:5010,2411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:50504,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 504,10
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:50
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.696.381
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,75
|17.215.297
|% 9,70
|
|AYEN
|6,00
|24.670.521
|% 9,49
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,42
|46.987.811
|% -8,68
|
|IHGZT
|1,21
|12.047.383
|% -8,33
|
|DOBUR
|14,26
|1.442.654
|% -7,28
|
|SRVGY
|81,60
|6.158.207
|% -6,42
|
|GARAN
|8,04
|633.685.714
|% -0,50
|
|PETKM
|6,36
|483.924.321
|% 1,60
|
|THYAO
|13,41
|470.205.888
|% 0,45
|
|KOZAL
|129,30
|398.857.816
|% -1,30
|
|EREGL
|18,75
|398.808.028
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,95
|165.752.687
|% -0,51
|
|GARAN
|8,04
|633.685.714
|% -0,50
|
|PETKM
|6,36
|483.924.321
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,14
|161.099.126
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,53
|379.913.292
|% -5,99
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3863
|8,3897
|% -0,27
|
|Euro
|10,2357
|10,2411
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8194
|11,8787
|% -0,15
|
|Frank
|9,2758
|9,3316
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% -0,20
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-1,37
|