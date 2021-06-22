***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 09:21
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fikret Başar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943487
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
0
En Düşük
0
18:058,7542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7984
En Düşük
8,7468
18:0510,4231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4853
En Düşük
10,4129
18:05502,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 502,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
501,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|INTEM
|41,78
|2.607.286
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,18
|148.418.031
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|27.422.403
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|541.548.083
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|INTEM
|41,78
|2.607.286
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,18
|148.418.031
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|27.422.403
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|541.548.083
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 0,00
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 0,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7477
|8,7542
|% -0,18
|
|Euro
|10,4111
|10,4231
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,1521
|12,2131
|% -0,26
|
|Frank
|9,4934
|9,5506
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3307
|2,3424
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|0,67
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,26
|