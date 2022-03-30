***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2022 09:12
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013907
BIST
12:392.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,56
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:3914,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1021
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6748
En Düşük
14,5332
12:3916,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1740
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:39904,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,60
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|266.880.176
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,92
|3.016.561
|% 8,59
|
|ADESE
|0,78
|59.377.744
|% 8,33
|
|DESA
|14,40
|19.546.716
|% 7,95
|
|CEOEM
|14,34
|94.394.040
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|218,00
|19.993.674
|% -7,19
|
|KAREL
|12,97
|72.960.604
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,73
|24.819.974
|% -5,86
|
|THYAO
|31,52
|2.059.399.446
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|ASELS
|24,58
|1.201.484.414
|% 2,76
|
|SISE
|15,31
|876.808.980
|% 1,39
|
|PETKM
|9,12
|667.857.891
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,08
|662.930.580
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,17
|161.426.182
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|212.891.049
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|164.852.482
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6623
|14,6671
|% 0,65
|
|Euro
|16,3478
|16,3610
|% 1,09
|
|Sterlin
|19,2397
|19,3362
|% 1,14
|
|Frank
|15,7772
|15,8722
|% 1,20
|
|Riyal
|3,8984
|3,9180
|% 0,69
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,47
|
|Altın Gr.
|904
|904
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.002
|6.093
|49,00
|
|Tam
|5.967
|6.115
|41,51
|
|Yarım
|2.884
|2.958
|20,08
|
|Çeyrek
|1.446
|1.479
|10,04
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,63
|