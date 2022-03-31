***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2022 09:03
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fahrettin Çezik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014272
BIST
10:102.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,26
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.236
10:1014,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0084
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
10:1016,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0125
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
10:10908,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,68
|Açılış
|: 908,32
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler10:10
|YKSLN
|7,00
|10.533.074
|% 6,54
|
|AKFGY
|3,70
|26.385.093
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,64
|84.149.919
|% 6,12
|
|ULUSE
|109,00
|1.413.751
|% 5,83
|
|BRSAN
|28,28
|13.905.885
|% 5,37
|
|KAPLM
|57,00
|1.523.032
|% -4,44
|
|CEOEM
|13,73
|11.459.230
|% -4,25
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|AYEN
|13,32
|452.722
|% -3,06
|
|PRZMA
|3,74
|219.633
|% -2,86
|
|GARAN
|12,26
|359.737.658
|% 0,57
|
|THYAO
|32,18
|280.036.061
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,13
|178.935.663
|% 1,20
|
|ASELS
|24,58
|111.152.887
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,15
|106.520.753
|% 0,73
|
|GARAN
|12,26
|359.737.658
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,15
|106.520.753
|% 0,73
|
|ISFIN
|3,64
|84.149.919
|% 6,12
|
|KARSN
|5,44
|95.475.469
|% 2,45
|
|ODAS
|1,69
|27.139.704
|% 0,60
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6377
|14,6447
|% -0,06
|
|Euro
|16,3493
|16,3666
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,1917
|19,2879
|% -0,04
|
|Frank
|15,8011
|15,8963
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8937
|3,9132
|% -0,05
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-4,41
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,82
|