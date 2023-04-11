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***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

11.04.2023 09:16
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136109


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MARKA 21,80 3.386.129 % 9,93  
RTALB 8,78 29.776.652 % 9,89  
KSTUR 371,10 142.874 % 9,79  
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Frank 21,2485 21,3765 % 0,66  
Riyal 5,1262 5,1519 % 0,10  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.004 12,11  
Altın Gr. 1.243 1.243 8,78  
Cumhuriyet 8.501 8.629 51,00  
Tam 8.539 8.603 24,00  
Yarım 4.171 4.210 12,00  
Çeyrek 2.085 2.105 6,00  
Gümüş.Ons 25,02 25,04 0,16  
Gümüş Gr. 15,52 15,54 0,11  
B. Petrol 84,78 84,78 0,60  
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