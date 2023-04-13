***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2023 09:15
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fahrettin Çezik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137184
BIST
10:195.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,75
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.160
10:1919,3401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,4085
En Düşük
19,2915
10:1921,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0912
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3489
En Düşük
21,1879
10:191.256,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.256,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.259,42
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler10:19
|EDIP
|9,29
|38.710.691
|% 8,15
|
|BURCE
|70,70
|20.592.036
|% 6,16
|
|BURVA
|35,64
|15.257.297
|% 5,88
|
|DGGYO
|37,82
|19.921.771
|% 5,76
|
|VAKKO
|66,00
|9.859.982
|% 3,61
|
|MEGAP
|3,79
|12.703.057
|% -37,04
|
|MEGAP
|3,79
|12.703.057
|% -37,04
|
|ATSYH
|100,00
|1.485.000
|% -6,54
|
|GEREL
|17,97
|5.508.837
|% -2,86
|
|ATLAS
|3,40
|484.105
|% -2,58
|
|THYAO
|134,30
|541.561.831
|% 0,67
|
|SISE
|45,04
|512.816.466
|% 1,44
|
|ISCTR
|12,31
|403.069.434
|% 0,24
|
|SAHOL
|41,62
|384.448.456
|% 1,17
|
|GESAN
|80,00
|359.707.996
|% 2,56
|
|ISCTR
|12,31
|403.069.434
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,05
|224.380.630
|% 0,71
|
|AVOD
|3,10
|74.068.936
|% 6,90
|
|SKBNK
|2,55
|58.339.465
|% -0,39
|
|AKBNK
|18,17
|318.867.283
|% -0,66
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3267
|19,3401
|% 0,18
|
|Euro
|21,2887
|21,3167
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,1018
|24,2227
|% 0,26
|
|Frank
|21,5169
|21,6465
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1389
|5,1647
|% 0,10
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,57
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.628
|8.701
|26,00
|
|Yarım
|4.214
|4.258
|13,00
|
|Çeyrek
|2.107
|2.129
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,24
|