***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.06.2022 22:13
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036606
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0516,9241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,2021
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
16,7606
18:0518,2129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1809
|Açılış
|: 18,3500
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|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
17,9170
18:051.006,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -14,16
|Açılış
|: 1.006,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
994,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9152
|16,9177
|% -1,22
|
|Euro
|18,0160
|18,1857
|% -1,13
|
|Sterlin
|21,0829
|21,1886
|% -1,51
|
|Frank
|17,1855
|17,2890
|% -1,42
|
|Riyal
|4,4951
|4,5177
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,21
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-14,35
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,85
|-0,30
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|B. Petrol
|123
|123
|-0,51
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Seans Raporu
18:05
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17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
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17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
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17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
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17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem