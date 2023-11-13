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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.11.2023 18:20
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklıkları olan Sistem Pazarlama A.Ş.'yi ve Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Sistem Pazarlama A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Dünya93 Dış Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 173.760.000 173.760.000
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 66.240.000 66.240.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 240.000.000 TL 0 TL 0 TL 240.000.000 TL

Ek Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 156. maddesi hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca
1) %100 bağlı ortaklıklarımız olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 428729-0 sicil numarasında kayıtlı Sistem Pazarlama Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 300203-0 sicil numarasında kayıtlı Dünya93 Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,
2) Birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
3) Birleşme işleminin taraf şirketlerin 30.06.2023 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu birleşme raporunun hazırlanmamasına,
5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına ve birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,
7) Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına,
8) Türk Ticaret Kanunu'nun 151. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına,
9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına,
10) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,
11) Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217588


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