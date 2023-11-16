***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviSistem Pazarlama A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenDünya93 Dış Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 173.760.000 173.760.000B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 66.240.000 66.240.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 240.000.000 TL 0 TL 0 TL 240.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023Ek Açıklamalar13.11.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ekli belgelerle birlikte 16.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218426BIST