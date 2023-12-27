***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklıkları olan Sistem Pazarlama A.Ş.'yi ve Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin tescili hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviSistem Pazarlama A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenDünya93 Dış Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 173.760.000 173.760.000B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 66.240.000 66.240.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 240.000.000 TL 0 TL 0 TL 240.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.12.2023Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 22.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklıkları Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.'yi ve Sistem Pazarlama A.Ş.'yi "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine ilişkin tescil işlemi 22.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 27.12.2023 tarih ve 10988 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. İşbu birleşme işlemi sonucunda devrolan şirketlerimiz Dünya93 Dış Ticaret A.Ş. ve Sistem Pazarlama A.Ş. Türk Ticaret Kanunu'na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229765BIST