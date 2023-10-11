***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Makine/teçhizat, gayrimenkul ve diğer varlıkların alım satımıPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 173.760.000 0 0 0 0 0 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 66.240.000 0 0 0 0 0 0Ek Açıklamalar1- Şirketimizin maliki olduğu Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul'da bulunan 531 ada - 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20 . maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine,2- Bölünen üretim tesisinin Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulmasına ve bu konulan değerin Şirketimiz uhdesinde kalmasına,3- Kısmi bölünme işlemleri için 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,4- Bölünen unsurların değerlerinin Yeminli Mali Müşavire tespit ettirilmesine,5- Kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına,6- Bölünen unsurların değerlerinin Şirketimiz uhdesinde kalması sebebiyle şirkette herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına,7- Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 169. ve 171. maddeleri uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,8- Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, SPK, Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere gerekli tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,karar vermiştir.05.10.2023 tarihli karar doğrultusunda "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin Duyuru Metni' nin onaylanması için 11.10.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.'' Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 KERVAN GIDA A.Ş. - DUYURU METNİ.pdf - Duyuru MetniEK: 2 KERVAN GIDA A.Ş. - KISMİ BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 KERVAN GIDA A.Ş. - KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ.pdf - Bölünme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204605BIST