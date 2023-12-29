***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemlerinin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Makine/teçhizat, gayrimenkul ve diğer varlıkların alım satımıPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 173.760.000 0 0 0 0 0 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 66.240.000 0 0 0 0 0 0Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.10.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 28.12.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSermaye Tescil Tarihi 28.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.11.2023 tarihli KAP duyurusunda Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul'da bulunan 531 ada - 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemi ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden duyuru metninin onaylanması için SPK'ya yapmış olduğu başvurunun onaylandığı bildirilmişti. Akabinde 28.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararında 25.12.2023 tarihinde düzenlenecek olan olağanüstü genel kurulda konunun müzakere edileceği ve onaya sunulacağı kamuoyuyla paylaşılmıştı.Şirketimizin 25.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kısmi bölünme sözleşmesi ve kısmi bölünme raporu müzakere edilerek onaylanmıştır. Genel kurul sonrası kararların tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış ve 28.12.2023 tarihinde kararlar tescil edilmiştir. İlgili tescil işlemi 29.12.2023 tarih ve 10990 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Kervan Gıda - Bölünme İşlemine İlişkin Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Kervan Gıda - Kısmi Bölünme Raporu.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 Kervan Gıda - Kısmi Bölünme Sözleşmesi.pdf - Bölünme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230646BIST