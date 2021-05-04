***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. maddesini içeren esas sözleşme tadil metni, 22.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayı için ilgili bakanlığa gönderilmiş ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni 04.05.2021 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934514BIST