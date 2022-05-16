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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.05.2022 18:59
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022,28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden 28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ''Esas Sözleşme Tadil Metni'' 16.05.2022(Bugün) şirket merkezimize ulaşmıştır.
SPK tarafından onaylanan tadil metninin17.05.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayı için başvurusu yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030676


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