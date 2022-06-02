***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2022,28.04.2022,16.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden 28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş,.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ''Esas Sözleşme Tadil Metni''nin 17.05.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayı için ilgili bakanlığıa onay başvurusu yapılmış,Ticaret Bakanlığı onay yazısı 02.06.2022 tarihinde şirket merkezimize ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034344BIST