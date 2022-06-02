***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.06.2022 18:02
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022,28.04.2022,16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden 28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş,.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ''Esas Sözleşme Tadil Metni''nin 17.05.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayı için ilgili bakanlığıa onay başvurusu yapılmış,Ticaret Bakanlığı onay yazısı 02.06.2022 tarihinde şirket merkezimize ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034344
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
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2.623
En Düşük
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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En Düşük
16,4023
18:0517,7077
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|: 0,05%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,8139
En Düşük
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|: -1,03%
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|Açılış
|: 978,82
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|Önceki Kapanış
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993,51
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4306
|16,4629
|% 0,05
|
|Euro
|17,6248
|17,7143
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,5122
|20,6151
|% -0,62
|
|Frank
|17,0314
|17,1340
|% -0,50
|
|Riyal
|4,3749
|4,3968
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-19,58
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-10,59
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,23
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,16
|
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