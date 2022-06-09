***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2022,28.04.2022,16.05.2022,02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin tadiline ilişkin 27.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden SPK ve Ticaret Bakanlığı onayı alınmış bulunan Esas Sözleşme Tadil Metni 09.06.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmuş, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036607BIST