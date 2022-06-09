***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.06.2022 22:14
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022,28.04.2022,16.05.2022,02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin tadiline ilişkin 27.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden SPK ve Ticaret Bakanlığı onayı alınmış bulunan Esas Sözleşme Tadil Metni 09.06.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmuş, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036607
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
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|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.575
En Düşük
2.511
18:0516,9516
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1746
|Açılış
|: 17,2450
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|Önceki Kapanış
|: 17,2050
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17,4415
En Düşük
16,7606
18:0518,0734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,3204
|Açılış
|: 18,3500
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|Önceki Kapanış
|: 18,4400
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18,6799
En Düşük
17,9070
18:051.000,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -20,31
|Açılış
|: 1.000,43
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
994,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9026
|16,9516
|% -1,02
|
|Euro
|17,9462
|18,0734
|% -1,74
|
|Sterlin
|21,0538
|21,1594
|% -1,65
|
|Frank
|17,1676
|17,2710
|% -1,53
|
|Riyal
|4,4909
|4,5135
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-17,13
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,33
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
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17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
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17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem