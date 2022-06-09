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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

09.06.2022 22:14
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022,28.04.2022,16.05.2022,02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin  tadiline ilişkin 27.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden SPK ve Ticaret Bakanlığı onayı alınmış bulunan  Esas Sözleşme Tadil Metni 09.06.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmuş, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036607


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