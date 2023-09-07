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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

07.09.2023 18:17
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulumuzun aldığı 06.09.2023 tarihli ve 2023/15 sayılı karara istinaden Esas Sözleşme'mizin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 6. maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Tadil tasarısına ilişkin metin işbu açıklamanın ekinde bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler sonrasında genel kurul onayıyla birlikte A grubundan B grubuna dönüşecek olan 50.000.000 adet pay, piyasa ve talep şartlarında kurumsal yatırımcılara satılacaktır.
Kamuyouna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192799


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