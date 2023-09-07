***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.09.2023 18:17
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun aldığı 06.09.2023 tarihli ve 2023/15 sayılı karara istinaden Esas Sözleşme'mizin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 6. maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Tadil tasarısına ilişkin metin işbu açıklamanın ekinde bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler sonrasında genel kurul onayıyla birlikte A grubundan B grubuna dönüşecek olan 50.000.000 adet pay, piyasa ve talep şartlarında kurumsal yatırımcılara satılacaktır.
Kamuyouna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192799
BIST
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18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
18:0528,7660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
18:051.655,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.655,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8232
|26,8351
|% 0,07
|
|Euro
|28,7438
|28,7744
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,3921
|33,5596
|% -0,11
|
|Frank
|29,9502
|30,1306
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1309
|7,1666
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|2,39
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.988
|11.090
|-21,00
|
|Yarım
|5.511
|5.566
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,19
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
-
17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL