***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun aldığı 06.09.2023 tarihli ve 2023/15 sayılı karara istinaden Esas Sözleşme'mizin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 6. maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Tadil tasarısına ilişkin metin işbu açıklamanın ekinde bulunmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler sonrasında genel kurul onayıyla birlikte A grubundan B grubuna dönüşecek olan 50.000.000 adet pay, piyasa ve talep şartlarında kurumsal yatırımcılara satılacaktır.Kamuyouna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192799BIST