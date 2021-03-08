***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.03.2021 08:59
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.(Sermaye ve Pay Senetleri) maddesi değişikliği yapılmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, 26.02.2021 tarihinde tescil işlemi gerçekleştirilmiş, 04.03.2021 tarih ve 10280 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Esas Sözleşme metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/02/2021 04/03/2021 10280
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915757
BIST
11:131.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:137,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:138,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:13412,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 412,78
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:13
|TRILC
|12,10
|39.446
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.007.893
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.380.441
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|DAGHL
|15,45
|2.122.018
|% -4,63
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|BRKSN
|12,74
|2.675.111
|% -3,78
|
|KOZAL
|131,90
|523.100.702
|% 2,33
|
|PETKM
|6,14
|382.487.991
|% 1,99
|
|GARAN
|9,20
|381.691.355
|% -0,54
|
|TUPRS
|108,70
|285.032.933
|% 1,87
|
|THYAO
|14,74
|281.870.910
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,44
|260.804.372
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|382.487.991
|% 1,99
|
|GARAN
|9,20
|381.691.355
|% -0,54
|
|CEMAS
|1,59
|64.313.658
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,46
|123.188.270
|% 1,17
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5569
|7,5597
|% 0,37
|
|Euro
|8,9902
|8,9978
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4253
|10,4776
|% 0,26
|
|Frank
|8,0747
|8,1233
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0081
|2,0181
|% 0,31
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|0,99
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|0,86
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:25PKENT
Yüzde 5.52 oranında artışla 2, 040.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663 adet işlem
-
11:24CLEBI
Yüzde 4.99 oranında artışla 237.90 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 419 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, TUPRS
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 88 artarak (% 0.29 ) 1, 357
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, UMPAS, NIBAS, TRILC, IZTAR, DIRIT, SNKRN, RODRG, YKGYO