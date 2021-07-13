***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi ektedir.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 10/06/2021 15/06/2021 103496 26/02/2021 04/03/2021 10280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950933BIST