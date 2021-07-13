***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.07.2021 22:50
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/06/2021 15/06/2021 10349
6 26/02/2021 04/03/2021 10280
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950933
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0862
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1375
18:05501,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 500,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6157
|8,6201
|% -0,17
|
|Euro
|10,1569
|10,1664
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,8637
|11,9232
|% -0,76
|
|Frank
|9,3383
|9,3945
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2906
|2,3021
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|2,30
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,53
|76,53
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:54XU050
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