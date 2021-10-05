***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımı sonrası ''Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.09.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 05.10.2021 tarihli, 10423 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Şirketimizin sermayesinin değişikliklerini içeren ESAS SÖZLEŞME ektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 26/02/2021 04/03/2021 102806 10/06/2021 15/06/2021 103496 30/09/2021 05/10/2021 10423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966893BIST