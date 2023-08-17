***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.08.2023 18:38
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
20 22/06/2022 22/06/2022 10604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186602
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0563
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0360
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.643,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,72
|Açılış
|: 1.643,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0919
|27,0993
|% 0,21
|
|Euro
|29,4572
|29,4729
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,3944
|34,5669
|% 0,10
|
|Frank
|30,6774
|30,8622
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2024
|7,2385
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-6,19
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.015
|11.104
|-20,00
|
|Yarım
|5.524
|5.578
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.789
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,71
|0,18
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem