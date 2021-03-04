***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.03.2021 20:48
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Faaliyet Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915292
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1208
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5846
En Düşük
7,4026
18:059,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0850
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0891
En Düşük
8,9263
18:05412,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,85
|Açılış
|: 412,40
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5514
|7,5663
|% 1,62
|
|Euro
|9,0519
|9,0715
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4819
|10,5345
|% 1,18
|
|Frank
|8,1096
|8,1584
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0117
|2,0217
|% 1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-17,02
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,17
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|2,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
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17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
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17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem