***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056101BIST