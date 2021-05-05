***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWEM ve azınlık hissedarların ZPC Otmuchów?daki %64,36 ile %65,29 arasındaki hisseleri ve ZPC Otmuchów?un iştiraki PWC Odra?daki %26,95?lik hissesi yeni kurulacak bir şirkete devredilecektir. Yeni şirketin ünvanı bu aşamada belli değildir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuZPC Otmuchów ve PWC Odra yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimini ve satışını yapmaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiDevralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden sermayesi bu aşamada belli değildir.Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemlerin 30 Haziran 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıDevralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden payların nominal tutarı belli değildir.Beher Payın Alış FiyatıDevralınacak şirket henüz kurulmadığı için devralınacak pay adedi belli olmadığından pay başına alış fiyatı hesaplanamamaktadır.Toplam TutarZPC Otmuchów?daki hisseler 23,5 milyon Avro %100 şirket değeri üzerinden satın alınacaktır. PWC Odra?nın %26,95?lik hissesinin alımı 3,8 milyon Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşecektir. Toplam ödenecek bedel yaklaşık 16,7 milyon Avro olup nihai tutar işlemin kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net finansal borçlara ilişkin fiyat düzeltmesi sonrasında belirlenecektir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%10,9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%13,3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz gümrük vergisi avantajlarından yararlanacak, coğrafi riski dağıtmış olacak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirilecektir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıEvet (Yes)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWarsaw Equity Management ve Azınlık HissedarlarKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Şirketimiz 19 Ocak 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerimize uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzaladığına ilişkin açıklamada bulunmuştur. Bu kapsamda Şirketimizin kurulma aşamasında olan %100 iştiraki Kervan International AB aracılığıyla Warsaw Equity Management S.A. ("WEM") ve diğer ilişkili taraflar ("azınlık hissedarlar") arasında Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów S.A. ("ZPC Otmuchów")'nın ve ZPC Otmuchów'un iştiraki Przedsiebiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. ("PWC Odra")'nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır.WEM ve azınlık hissedarların ZPC Otmuchów'daki %64,36 ile %65,29 arasındaki hisseleri ve ZPC Otmuchów'un iştiraki PWC Odra'daki %26,95'lik hissesi yeni kurulacak bir şirkete devredilecektir. Kervan Gıda'nın kurulma aşamasında olan %100 iştiraki Kervan International AB ise bu yeni kurulacak olan şirketin %100 hissesini satın alacaktır. ZPC Otmuchów'un geriye kalan hisselerinin %14,95'i PZU PTE adında Polonyalı bir sigorta şirketinin emeklilik yatırım fonuna ve %8,76'sı PKO Bankowy PTE adında Polonyalı bir bankanın emeklilik yatırım fonuna ait olup %11'i ise halka açık paylardan oluşmaktadır. ZPC Otmuchów mevcut durumda PWC Odra'nın %71,3'lük hissesine sahiptir.ZPC Otmuchów'daki hisseler 23,5 milyon Avro %100 şirket değeri üzerinden satın alınacaktır. PWC Odra'nın %26,95'lik hissesinin alımı 3,8 milyon Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşecektir. Toplam ödenecek bedel 16,7 milyon Avro olup nihai tutar işlemin kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net finansal borçlara ilişkin fiyat düzeltmesi sonrasında belirlenecektir.ZPC Otmuchów ve PWC Odra yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimini ve satışını yapmaktadır. Şirket yumuşak şeker kategorisinde Polonya'da %38'lik üretici payı ile pazar lideridir. Devralınacak şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sonra eren mali dönemlerindeki konsolide net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon Avro ve 49,9 milyon Avro seviyesindedir. 2021 yılı ilk çeyrek net satış geliri ise 14,4 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Şirketlerin 600'den fazla çalışanı ve 4 tane üretim tesisi bulunmaktadır. Bu üretim tesislerindeki yıllık üretim kapasitesi 37.707 tondur. Satın alım işlemi sonrasında Kervan Gıda'nın 72.300 ton olan üretim kapasitesi yaklaşık %52 oranında artacaktır.Şirketimizin bu satın alımdaki geleceğe yönelik stratejik hedefleri satın alınan şirketlerin %48 seviyesinde olan kapasite kullanım oranını artırarak ve operasyonel verimlilik sağlayarak karlılığı yükseltmek, Bebeto markasının Avrupa modern kanalındaki etkinliğini artırmak ve know-how aktarımı ile katma değerli ürün gamını genişletmektir.ZPC Otmuchów halka açık bir şirket olduğu için Polonya Sermaye Piyasası uygulamalarına göre Kervan Gıda, hisse devrinden itibaren 3 ay içinde ZPC Otmuchów'daki toplam hissedarlığı %66'ya çıkartmak üzere %0,71 ile %1,64'lük hisse alımı için kalan hissedarlara zorunlu pay alım teklifi yapmakla yükümlüdür.İşleme ilişkin gerekli yükümlülüklerin tamamlanması ve düzenleyici otoritelerden onaylarının alınmasından sonra işlemin 2021 yılı ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.Satın alınacak olan şirketlere ilişkin detaylı bilgiler ekteki sunumda paylaşılmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934744BIST