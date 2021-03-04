***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.008.666.029 687.362.079Satışların Maliyeti19 -663.143.346 -477.049.179TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)345.522.683 210.312.900BRÜT KAR (ZARAR)345.522.683 210.312.900Genel Yönetim Giderleri20 -44.472.032 -25.417.421Pazarlama Giderleri20 -109.331.138 -71.747.540Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -3.329.361 -2.025.524Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 86.856.197 52.286.945Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -60.243.790 -43.914.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)215.002.559 119.494.566Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 3.781.718 808.921Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -642.325 -407.392Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 1.819.646 5.178.615FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)219.961.598 125.074.710Finansman Giderleri24 -90.780.339 -38.228.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)129.181.259 86.846.001Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.811.284 -10.887.236Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -9.629.156 -11.256.196Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 3.817.872 368.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)123.369.975 75.958.765DÖNEM KARI (ZARARI)123.369.975 75.958.765Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 1.229.179 920.029Ana Ortaklık Payları122.140.796 75.038.736Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.507.337 49.415.052Dönem Karı (Zararı)20 123.369.975 75.958.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler108.244.498 51.845.906Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 25.018.688 13.350.917Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.982.954 2.687.273Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.040.717 2.612.409Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 393.951 74.864Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 548.286 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.195.010 2.333.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.124.075 2.279.962Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 70.935 53.396Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.692.005 2.115.660Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.568.984 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 2.125.650 1.553.741Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 -2.142.889 -1.230.326Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 3.278.228 1.792.245Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 73.281.061 26.971.635Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24 -2.969.447 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler22 -2.969.447 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.819.646 -5.178.615İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler22 -1.819.646 -5.178.615Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 5.811.284 10.887.236Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler18 -1.229.179 -920.029Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -718.232 -401.529İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-182.296.274 -74.891.165Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-122.667.109 -28.709.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 3.860.651 637.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -126.527.760 -29.347.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.941.578 -8.952.275İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28 5.973.917 -2.445.515İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.915.495 -6.506.760Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -75.422.885 -57.003.238Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -24.252.025 5.485.203Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.231.282 11.621.864İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 1.580.669 -1.579.317İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 41.650.613 13.201.181Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 3.834.316 2.219.498Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.679.620 -215.628İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28 5.945.527 -12.310İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -265.907 -203.318Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 3.048.526 -562.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.806.421 1.225.458Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17-26 -15.066.775 1.225.458Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 1.260.354 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.318.199 52.913.506Ödenen Faiz24 15.339.770 9.680.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.215.688 -1.062.735Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -11.701.520 -12.116.484Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)26 8.766.576 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.659.471 -54.449.269Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3-12 -15.120.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 -1.737.053 -3.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.789.338 1.338.428Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.789.338 1.338.428Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.411.372 -52.287.697Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -102.659.984 -51.694.529Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.751.388 -593.168Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.900.000 0Alınan Faiz24 -1.080.384 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI276.301.542 7.864.384Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 330.398.784Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.198.093Kredilerden Nakit Girişleri5 0 25.198.093Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.949.531 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -37.949.531 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.888.325 -1.546.326Ödenen Temettüler-6.106.618Ödenen Faiz24 -15.339.770 -9.680.765Alınan Faiz24 1.080.384 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)219.149.408 2.830.167Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.940.606 380.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.090.014 3.210.487DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.179.488 1.969.001DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ230.269.502 5.179.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 231.838.486 6.676.793Ticari Alacaklar309.137.129 187.329.956İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28,6 601.746 4.462.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 308.535.383 182.867.559Diğer Alacaklar10.745.098 9.057.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28,7 1.223.503 7.451.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.521.595 1.606.100Stoklar8 218.764.383 143.735.449Peşin Ödenmiş Giderler9 22.110.439 16.332.088Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 0Diğer Dönen Varlıklar40.055.836 24.989.061ARA TOPLAM832.651.371 388.120.608TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR832.651.371 388.120.608DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 37.892Diğer Alacaklar1.015.404 761.663İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28,7 906.949 653.208İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 108.455 108.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 12.131.743 8.918.234Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.269.000 3.040.883Maddi Duran Varlıklar11 475.620.812 276.255.574Kullanım Hakkı Varlıkları1.255.785 1.264.932Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.191.930 10.916.488Şerefiye3,12 16.855.600 6.996.362Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.336.330 3.920.126Peşin Ödenmiş Giderler9 26.889.933 8.416.259İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28,9 2.879.777 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 24.010.156 8.416.259TOPLAM DURAN VARLIKLAR544.374.607 309.611.925TOPLAM VARLIKLAR1.377.025.978 697.732.533KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 83.087.393 112.295.400Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 133.359.311 79.620.352İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları133.359.311 79.620.352Banka Kredileri132.306.105 78.736.405Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.053.206 883.947Ticari Borçlar152.403.690 108.697.484İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28-6 4.343.142 2.762.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 148.060.548 105.935.011Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 10.425.524 6.591.208Diğer Borçlar9.275.939 318.091İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28-7 6.017.613 72.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.258.326 246.005Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.105.037 5.056.511Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.265.480 4.337.844Kısa Vadeli Karşılıklar3.915.831 1.837.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.246.896 1.239.737Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 668.935 598.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.450.825 190.471ARA TOPLAM404.289.030 318.945.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER404.289.030 318.945.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 93.381.471 80.674.957İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar93.381.471 80.674.957Banka Kredileri93.104.280 80.196.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar277.191 478.486Ticari Borçlar474.924Uzun Vadeli Karşılıklar5.836.203 3.886.219Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 33.460.896 10.182.806TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.678.570 95.218.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER536.967.600 414.164.004ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar831.466.342 278.350.474Ödenmiş Sermaye18 187.500.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.011.813 2.011.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 292.898.784 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)240.267.850 145.632.168Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)240.267.850 145.632.168Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 240.335.570 145.661.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -67.720 -29.690Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.154.416 2.213.810Yabancı Para Çevrim Farkları18 8.154.416 2.213.810Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.409.204 942.820Diğer Yedekler18 2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -25.416.521 -29.988.873Net Dönem Karı veya Zararı122.140.796 75.038.736Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 8.592.036 5.218.055TOPLAM ÖZKAYNAKLAR840.058.378 283.568.529TOPLAM KAYNAKLAR1.377.025.978 697.732.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.013.075 69.265.118 76.715 1.833.490 771.981 8.606.618 -17.771.305 28.004.160 132.799.852 3.893.842 136.693.694Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler170.839 27.833.321 -28.004.160 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)75.038.736 75.038.736 920.029 75.958.765Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)76.396.740 -106.405 358.056 76.648.391 497.472 77.145.863Sermaye Arttırımı40.000.000 -40.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-6.106.618 -6.106.618 -6.106.618Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.262 22.264 -50.889 -29.887 29.887 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-123.175 -123.175Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 2.011.813 145.661.858 -29.690 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 2.011.813 145.661.858 -29.690 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler466.384 74.572.352 -75.038.736 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)122.140.796 122.140.796 1.229.179 123.369.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)94.673.712 -38.030 5.940.606 100.576.288 1.792.781 102.369.069Sermaye Arttırımı107.500.000 292.898.784 -70.000.000 330.398.784 330.398.784Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış352.021 352.021Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -67.720 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)123.369.975 75.958.765DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar94.635.682 76.290.335Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 121.780.400 84.885.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -48.756 -145.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27.095.962 -8.449.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25-26 -27.095.962 -8.449.896Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.940.606 380.320Yabancı Para Çevrim Farkları25 5.940.606 380.320DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.576.288 76.670.655TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)223.946.263 152.629.420Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 3.021.960 1.417.501Ana Ortaklık Payları220.924.303 151.211.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915291BIST