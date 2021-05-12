***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 323.488.256 250.916.978Satışların Maliyeti19 -219.803.487 -174.149.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)103.684.769 76.767.786BRÜT KAR (ZARAR)103.684.769 76.767.786Genel Yönetim Giderleri20 -14.202.146 -8.668.132Pazarlama Giderleri20 -34.335.919 -27.453.621Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.102.676 -834.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 50.355.234 38.305.799Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -12.069.754 -22.429.795ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.329.508 55.687.564Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 116.992 540.072Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -63.815Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 -3.078.399 -608.711FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.368.101 55.555.110Finansman Giderleri24 -25.406.818 -33.161.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.961.283 22.393.847Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.353.594 -3.457.254Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -13.505.578 -3.999.424Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 3.151.984 542.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)53.607.689 18.936.593DÖNEM KARI (ZARARI)53.607.689 18.936.593Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -490.947 -97.045Ana Ortaklık Payları54.098.636 19.033.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.691.605 3.532.061Dönem Karı (Zararı)53.607.689 18.936.593Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.127.341 40.742.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 8.401.351 3.936.942Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler205.604 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 205.604 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler661.784 2.110.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 661.784 1.918.495Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 191.687Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler943.654 1.190.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -465.368 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 2.988.955 1.647.487Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 2.297.519 1.385.364Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -3.877.452 -1.842.574Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20.508.600 29.818.565Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.078.399 608.711İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler22 3.078.399 608.711Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 10.340.052 3.457.254Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler104.889 97.045Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-116.992 -476.257Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -116.992 -476.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-85.542.244 -58.917.932Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.008.430 -54.264.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -345.482 4.325.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -71.662.948 -58.590.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler113.177 -15.974.043İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -158.391 -11.745.021İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 271.568 -4.229.022Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -32.788.887 -11.888.531Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -19.984.570 -6.391.210Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.904.055 10.719.802İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 496.752 -2.178.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 43.407.303 12.898.149Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 106.498 2.299.691Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.147 13.987.908İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.257.647 11.880.641İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.327.794 2.107.267Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -3.477.214 -1.637.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.477.020 4.230.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.432.611 2.861.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -44.409 1.368.842Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.192.786 761.380Ödenen Faiz24 2.801.277 1.702.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 784.663 -89.489Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -6.934.099 -4.532.059Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)846.978 5.690.151YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.186.610 -22.966.892Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -14.776.810İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5.2 0 1.806.810Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri552.437 1.739.189Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 552.437 1.739.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.739.047 -14.231.544Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -20.072.959 -14.319.942Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-666.088 88.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 2.714.854Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -219.391FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.970.544 57.211.767Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.742.856 59.053.795Kredilerden Nakit Girişleri5.3 24.742.856 59.053.795Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-971.035 -139.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-971.035 -139.950Ödenen Faiz24 -2.801.277 -1.702.078YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.475.539 37.776.936Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi25 3.813.259 1.471.517NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.1 14.288.798 39.248.453DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.1 231.838.486 5.179.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.1 246.127.284 44.427.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.1 246.129.539 231.838.486Ticari Alacaklar6 385.282.775 309.137.129İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.1 947.228 601.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.1 384.335.547 308.535.383Diğer Alacaklar7 9.248.918 10.745.098İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.1 20.470 1.223.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.1 9.228.448 9.521.595Stoklar8 251.553.270 218.764.383Peşin Ödenmiş Giderler9 32.336.186 22.110.439İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 340.618 58.038İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 31.995.568 22.052.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 132.435 0Diğer Dönen Varlıklar17.1 41.488.447 40.055.836ARA TOPLAM966.171.570 832.651.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR966.171.570 832.651.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 2.398.407 1.015.404İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.1 2.268.373 906.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.1 130.034 108.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.2 9.053.344 12.131.743Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.269.000 5.269.000Maddi Duran Varlıklar11 487.831.872 475.620.812Kullanım Hakkı Varlıkları529.175 1.255.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.693.960 22.191.930Şerefiye12 16.855.600 16.855.600Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.838.360 5.336.330Peşin Ödenmiş Giderler9 36.648.756 26.889.933İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 7.255.639 2.879.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.1 29.393.117 24.010.156TOPLAM DURAN VARLIKLAR564.424.514 544.374.607TOPLAM VARLIKLAR1.530.596.084 1.377.025.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.3 80.498.509 83.087.393Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.3 145.161.693 133.359.311Ticari Borçlar6 198.605.264 152.403.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.2 4.839.894 4.343.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.2 193.765.370 148.060.548Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 10.532.022 10.425.524Diğer Borçlar7 9.346.086 9.275.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.3 3.759.966 6.017.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.3 5.586.120 3.258.326Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 4.627.823 8.105.037Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 8.969.394 2.265.480Kısa Vadeli Karşılıklar4.625.628 3.915.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.956.693 3.246.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 668.935 668.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.2 1.406.417 1.450.825ARA TOPLAM463.772.836 404.289.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER463.772.836 404.289.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.3 131.437.349 93.381.471Uzun Vadeli Karşılıklar6.620.866 5.836.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.620.866 5.836.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 30.295.370 33.460.896TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.353.585 132.678.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER632.126.421 536.967.600ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar889.330.223 831.466.342Ödenmiş Sermaye18 187.500.000 187.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 292.898.784 292.898.784Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 2.011.813 2.011.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)240.219.837 240.267.850Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 240.219.837 240.267.850Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)240.335.570 240.335.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -115.733 -67.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.967.674 8.154.416Yabancı Para Çevrim Farkları18 11.967.674 8.154.416Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.061.146 1.409.204Diğer Yedekler18 2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 96.072.333 -25.416.521Net Dönem Karı veya Zararı54.098.636 122.140.796Kontrol Gücü Olmayan Paylar9.139.440 8.592.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR898.469.663 840.058.378TOPLAM KAYNAKLAR1.530.596.084 1.377.025.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 2.011.813 -29.690 145.661.858 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529Transferler70.000.000 466.384 4.572.352 -75.038.736Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-181.687 1.471.518 1.289.831 1.106.853 2.396.684Dönem Karı (Zararı)19.033.638 19.033.638 -97.045 18.936.593Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 2.011.813 -211.377 145.661.858 3.685.328 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 19.033.638 298.673.943 6.227.863 304.901.806Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 -67.720 240.335.570 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378Transferler651.942 121.488.854Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.013 3.813.258 3.765.245 3.765.245Dönem Karı (Zararı)187.500.000 292.898.784 2.011.813 -115.733 240.335.570 11.967.674 2.061.146 2.500.000 96.072.333 54.098.636 889.330.223 9.139.440 898.469.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)53.607.689 18.936.593DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-48.013 -181.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -61.555 -232.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.542 51.245Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25,26 13.542 51.245Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.813.258 2.665.282Yabancı Para Çevrim Farkları25 3.813.258 2.665.282DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.765.245 2.483.595TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.372.934 21.420.188Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 547.404 2.596.132Ana Ortaklık Payları56.825.530 18.824.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936312BIST