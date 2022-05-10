***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 997.891.859 323.488.256Satışların Maliyeti15 -728.061.143 -219.803.487TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)269.830.716 103.684.769BRÜT KAR (ZARAR)269.830.716 103.684.769Genel Yönetim Giderleri17 -45.784.548 -14.202.146Pazarlama Giderleri17 -113.841.655 -34.335.919Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.515.836 -1.102.676Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 59.847.654 50.355.234Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -23.594.278 -12.069.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)144.942.053 92.329.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.969 116.992Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6.192.279 -3.078.399FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)151.171.301 89.368.101Finansman Giderleri19 -84.202.654 -25.406.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.968.647 63.961.283Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.745.301 -10.353.594Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -9.421.348 -13.505.578Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -323.953 3.151.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.223.346 53.607.689DÖNEM KARI (ZARARI)57.223.346 53.607.689Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.061.908 -490.947Ana Ortaklık Payları64.285.254 54.098.636Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.363.178 8.653.255Dönem Karı (Zararı)57.223.346 53.607.689Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.923.873 44.127.341Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,16 31.046.469 8.401.351Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 292.475 205.604Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 15.281.727 661.784Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.125.026 943.654Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -465.368Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler189.512 2.988.955Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 7.791.726 2.297.519Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -9.106.264 -3.877.452Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-26.029.042 20.508.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-6.192.279 3.078.399Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 9.745.301 10.340.052Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 104.889Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-95.752 -116.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-250.879.228 -85.011.268Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -258.630.259 -72.008.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.321.812 113.177Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -106.993.693 -32.788.887Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -4.617.010 -19.984.570Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 102.450.935 43.904.055Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.952.535 106.498Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.246.733 70.147Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 38.533.861 -3.477.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.650.676 -946.044Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-170.732.009 12.723.762Ödenen Faiz0 2.801.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.397.830 -784.663Vergi İadeleri (Ödemeleri)-233.339 -6.934.099Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 846.978YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-82.721.116 -20.186.610Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-21.785.600 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.509 552.437Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -61.105.025 -20.739.047FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.814.438 20.970.544İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-6.661.365İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.661.365Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 92.345.541 24.742.856Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.869.738 -971.035Ödenen Faiz0 -2.801.277YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-171.269.856 9.437.189Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24.403.252 4.851.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-146.866.604 14.288.798DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 259.931.734 231.838.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 113.065.130 246.127.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 113.065.130 259.931.734Ticari Alacaklar840.739.021 573.294.973İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 293.336 183.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 840.445.685 573.111.438Diğer Alacaklar42.082.149 44.868.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.471.101 6.802.701İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar40.611.048 38.065.346Türev Araçlar0 0Stoklar8 717.333.984 610.340.291Peşin Ödenmiş Giderler101.994.852 97.605.078İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,9 1.727.156 9.368.164İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 100.267.696 88.236.914Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar441 7.967.093Diğer Dönen Varlıklar125.417.800 90.800.473ARA TOPLAM1.940.633.377 1.684.807.689Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18.680.288 17.700.865TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.959.313.665 1.702.508.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.926.236 4.462.150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.778.596 1.637.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar147.640 2.824.188Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7.006.640 814.361Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.269.000 5.269.000Maddi Duran Varlıklar10 941.307.059 890.499.583Kullanım Hakkı Varlıkları3.135.913 4.673.992Maddi Olmayan Duran Varlıklar182.438.057 175.789.365Şerefiye17.696.861 17.696.861Markalar11 107.201.711 101.619.115Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 57.539.485 56.473.389Peşin Ödenmiş Giderler101.279.623 101.052.387İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,9 15.716.313 16.224.204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 85.563.310 84.828.183Ertelenmiş Vergi Varlığı20 23.981.851 42.890.721TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.267.344.379 1.225.451.559TOPLAM VARLIKLAR3.226.658.044 2.927.960.113KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 575.936.253 585.882.303Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 259.142.797 233.718.850Ticari Borçlar632.217.498 523.970.069İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 4.948.488 8.117.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 627.269.010 515.852.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.135.050 26.182.515Diğer Borçlar20.833.470 29.080.203İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 3.011.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.833.470 26.068.845Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 67.283.495 28.729.275Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 9.390.427 202.418Kısa Vadeli Karşılıklar22.067.729 8.885.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.116.577 5.030.985Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.951.152 3.854.303ARA TOPLAM1.622.006.719 1.436.650.921TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.622.006.719 1.436.650.921UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 235.283.572 160.096.154Ticari Borçlar2.000.000 4.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.000.000 4.768Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 48.252 68.611Uzun Vadeli Karşılıklar15.397.479 9.904.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 15.397.479 9.904.508Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü64.265.518 82.925.068TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER316.994.821 252.999.109TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.939.001.540 1.689.650.030ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.235.732.195 1.177.672.582Ödenmiş Sermaye14 240.000.000 240.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -16.899.611 -10.238.246Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 292.898.784 292.898.784Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.011.813 2.011.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)227.657.296 231.490.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)227.657.296 231.490.508Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)231.393.442 231.393.442Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.736.146 97.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)238.579.300 222.204.476Yabancı Para Çevrim Farkları238.579.300 222.204.476Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.323.881 25.080.193Yasal Yedekler25.323.881 25.080.193Diğer Yedekler2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları159.375.478 9.912.972Net Dönem Karı veya Zararı64.285.254 161.812.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar51.924.309 60.637.501TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.287.656.504 1.238.310.083TOPLAM KAYNAKLAR3.226.658.044 2.927.960.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -67.720 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378Transferler651.942 121.488.854 -122.140.796Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.013 3.813.258 54.098.636 57.863.881 547.404 58.411.285Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -115.733 11.967.674 2.061.146 2.500.000 96.072.333 54.098.636 889.330.223 9.139.440 898.469.663Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 -10.238.246 292.898.784 2.011.813 231.393.442 97.066 222.204.476 25.080.193 2.500.000 9.912.972 161.812.082 1.177.672.582 60.637.501 1.238.310.083Transferler243.688 161.568.394 -161.812.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.833.212 16.374.824 64.285.254 76.826.866 966.520 77.793.386Dönem Karı (Zararı)Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.661.365 -6.661.365 -6.661.365Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-12.105.888 -12.105.888 -9.679.712 -21.785.600Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 -16.899.611 292.898.784 2.011.813 231.393.442 -3.736.146 238.579.300 25.323.881 2.500.000 159.375.478 64.285.254 1.235.732.195 51.924.309 1.287.656.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)57.223.346 53.607.689DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.833.212 -48.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -4.791.515 -61.555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 958.303 13.542Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.403.252 4.851.609Yabancı Para Çevrim Farkları25 24.403.252 4.851.609DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.570.040 4.803.596TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.793.386 58.411.285Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar966.520 547.404Ana Ortaklık Payları76.826.866 57.863.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028658BIST