***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:44
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 997.891.859 323.488.256
Satışların Maliyeti
15 -728.061.143 -219.803.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
269.830.716 103.684.769
BRÜT KAR (ZARAR)
269.830.716 103.684.769
Genel Yönetim Giderleri
17 -45.784.548 -14.202.146
Pazarlama Giderleri
17 -113.841.655 -34.335.919
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.515.836 -1.102.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 59.847.654 50.355.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -23.594.278 -12.069.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.942.053 92.329.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.969 116.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.192.279 -3.078.399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
151.171.301 89.368.101
Finansman Giderleri
19 -84.202.654 -25.406.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.968.647 63.961.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.745.301 -10.353.594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.421.348 -13.505.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -323.953 3.151.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.223.346 53.607.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.223.346 53.607.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.061.908 -490.947
Ana Ortaklık Payları
64.285.254 54.098.636
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.363.178 8.653.255
Dönem Karı (Zararı)
57.223.346 53.607.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.923.873 44.127.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,16 31.046.469 8.401.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 292.475 205.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 15.281.727 661.784
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.125.026 943.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -465.368
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
189.512 2.988.955
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 7.791.726 2.297.519
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -9.106.264 -3.877.452
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.029.042 20.508.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.192.279 3.078.399
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 9.745.301 10.340.052
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 104.889
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.752 -116.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-250.879.228 -85.011.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -258.630.259 -72.008.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.321.812 113.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -106.993.693 -32.788.887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -4.617.010 -19.984.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 102.450.935 43.904.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.952.535 106.498
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.246.733 70.147
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 38.533.861 -3.477.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.650.676 -946.044
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-170.732.009 12.723.762
Ödenen Faiz
0 2.801.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.397.830 -784.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-233.339 -6.934.099
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 846.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.721.116 -20.186.610
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-21.785.600 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.509 552.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -61.105.025 -20.739.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.814.438 20.970.544
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.661.365
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.661.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 92.345.541 24.742.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.869.738 -971.035
Ödenen Faiz
0 -2.801.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.269.856 9.437.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.403.252 4.851.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.866.604 14.288.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 259.931.734 231.838.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 113.065.130 246.127.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 113.065.130 259.931.734
Ticari Alacaklar
840.739.021 573.294.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 293.336 183.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 840.445.685 573.111.438
Diğer Alacaklar
42.082.149 44.868.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.471.101 6.802.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.611.048 38.065.346
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 717.333.984 610.340.291
Peşin Ödenmiş Giderler
101.994.852 97.605.078
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,9 1.727.156 9.368.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.267.696 88.236.914
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
441 7.967.093
Diğer Dönen Varlıklar
125.417.800 90.800.473
ARA TOPLAM
1.940.633.377 1.684.807.689
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18.680.288 17.700.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.959.313.665 1.702.508.554
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.926.236 4.462.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.778.596 1.637.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147.640 2.824.188
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7.006.640 814.361
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.269.000 5.269.000
Maddi Duran Varlıklar
10 941.307.059 890.499.583
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.135.913 4.673.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
182.438.057 175.789.365
Şerefiye
17.696.861 17.696.861
Markalar
11 107.201.711 101.619.115
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 57.539.485 56.473.389
Peşin Ödenmiş Giderler
101.279.623 101.052.387
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,9 15.716.313 16.224.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 85.563.310 84.828.183
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 23.981.851 42.890.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.267.344.379 1.225.451.559
TOPLAM VARLIKLAR
3.226.658.044 2.927.960.113
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 575.936.253 585.882.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 259.142.797 233.718.850
Ticari Borçlar
632.217.498 523.970.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 4.948.488 8.117.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 627.269.010 515.852.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.135.050 26.182.515
Diğer Borçlar
20.833.470 29.080.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 3.011.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.833.470 26.068.845
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 67.283.495 28.729.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 9.390.427 202.418
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.067.729 8.885.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.116.577 5.030.985
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.951.152 3.854.303
ARA TOPLAM
1.622.006.719 1.436.650.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.622.006.719 1.436.650.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 235.283.572 160.096.154
Ticari Borçlar
2.000.000 4.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.000.000 4.768
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 48.252 68.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.397.479 9.904.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 15.397.479 9.904.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
64.265.518 82.925.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.994.821 252.999.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.939.001.540 1.689.650.030
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.235.732.195 1.177.672.582
Ödenmiş Sermaye
14 240.000.000 240.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -16.899.611 -10.238.246
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 292.898.784 292.898.784
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.011.813 2.011.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
227.657.296 231.490.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
227.657.296 231.490.508
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
231.393.442 231.393.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.736.146 97.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
238.579.300 222.204.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
238.579.300 222.204.476
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.323.881 25.080.193
Yasal Yedekler
25.323.881 25.080.193
Diğer Yedekler
2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.375.478 9.912.972
Net Dönem Karı veya Zararı
64.285.254 161.812.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.924.309 60.637.501
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.287.656.504 1.238.310.083
TOPLAM KAYNAKLAR
3.226.658.044 2.927.960.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -67.720 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378
Transferler
651.942 121.488.854 -122.140.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.013 3.813.258 54.098.636 57.863.881 547.404 58.411.285
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -115.733 11.967.674 2.061.146 2.500.000 96.072.333 54.098.636 889.330.223 9.139.440 898.469.663
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 -10.238.246 292.898.784 2.011.813 231.393.442 97.066 222.204.476 25.080.193 2.500.000 9.912.972 161.812.082 1.177.672.582 60.637.501 1.238.310.083
Transferler
243.688 161.568.394 -161.812.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.833.212 16.374.824 64.285.254 76.826.866 966.520 77.793.386
Dönem Karı (Zararı)
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.661.365 -6.661.365 -6.661.365
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.105.888 -12.105.888 -9.679.712 -21.785.600
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 -16.899.611 292.898.784 2.011.813 231.393.442 -3.736.146 238.579.300 25.323.881 2.500.000 159.375.478 64.285.254 1.235.732.195 51.924.309 1.287.656.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.223.346 53.607.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.833.212 -48.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.791.515 -61.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 958.303 13.542
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.403.252 4.851.609
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 24.403.252 4.851.609
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.570.040 4.803.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.793.386 58.411.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
966.520 547.404
Ana Ortaklık Payları
76.826.866 57.863.881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028658
BIST