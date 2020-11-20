***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889470BIST