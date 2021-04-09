***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir:2020 Yılı Gerçekleşen2021 Yılı Beklentileri2020 Yılına Göre DeğişimKonsolide Satış Gelirleri1,01 milyar TL 1,45 - 1,50 milyar TL 44% - 49%Yurt İçi Satış Kanalları406 milyon TL 550 - 570 milyon TL 35% - 40%Yurt Dışı Satış Kanalları602 milyon TL 900 - 930 milyon TL 50% - 54%Konsolide FAVÖK213,4 milyon TL 275 - 295 milyon TL 29% - 38%Konsolide FAVÖK Marjı21,2% 19,0% - 19,6%Yatırım Harcamaları Tutarı104 milyon TL 95 milyon TL -8,50%Kamuoyuna saygıyla duyrulur.NOTLAR:- 2021 yılı beklentilerinde satın alma görüşmelerimizin devam ettiği hedef şirketin etkisi dikkate alınmamıştır. Satın almanın gerçekleşmesi ile birlikte 2021 yılı beklentileri revize edilecektir.- 2021 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kuru 7,75 olarak dikkate alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926266BIST