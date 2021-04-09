***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.04.2021 16:57
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir:
2020 Yılı Gerçekleşen
2021 Yılı Beklentileri
2020 Yılına Göre Değişim
Konsolide Satış Gelirleri
1,01 milyar TL 1,45 - 1,50 milyar TL 44% - 49%
Yurt İçi Satış Kanalları
406 milyon TL 550 - 570 milyon TL 35% - 40%
Yurt Dışı Satış Kanalları
602 milyon TL 900 - 930 milyon TL 50% - 54%
Konsolide FAVÖK
213,4 milyon TL 275 - 295 milyon TL 29% - 38%
Konsolide FAVÖK Marjı
21,2% 19,0% - 19,6%
Yatırım Harcamaları Tutarı
104 milyon TL 95 milyon TL -8,50%
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
NOTLAR:
- 2021 yılı beklentilerinde satın alma görüşmelerimizin devam ettiği hedef şirketin etkisi dikkate alınmamıştır. Satın almanın gerçekleşmesi ile birlikte 2021 yılı beklentileri revize edilecektir.
- 2021 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kuru 7,75 olarak dikkate alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926266
BIST