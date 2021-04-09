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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

09.04.2021 16:57



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir:
2020 Yılı Gerçekleşen
2021 Yılı Beklentileri
2020 Yılına Göre Değişim

Konsolide Satış Gelirleri
1,01 milyar TL 1,45 - 1,50 milyar TL 44% - 49%
Yurt İçi Satış Kanalları
406 milyon TL 550 - 570 milyon TL 35% - 40%
Yurt Dışı Satış Kanalları
602 milyon TL 900 - 930 milyon TL 50% - 54%
Konsolide FAVÖK
213,4 milyon TL 275 - 295 milyon TL 29% - 38%
Konsolide FAVÖK Marjı
21,2% 19,0% - 19,6%
Yatırım Harcamaları Tutarı
104 milyon TL 95 milyon TL -8,50%
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
NOTLAR:
- 2021 yılı beklentilerinde satın alma görüşmelerimizin devam ettiği hedef şirketin etkisi dikkate alınmamıştır. Satın almanın gerçekleşmesi ile birlikte 2021 yılı beklentileri revize edilecektir.
- 2021 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kuru 7,75 olarak dikkate alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926266


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1591 8,1609 % 0,35  
Euro 9,6963 9,7033 % -0,14  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -11,66  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 -0,19  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,04  
B. Petrol 63,03 63,03 -0,17  
Seans Raporu 18:05
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