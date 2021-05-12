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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

12.05.2021 09:42



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.05.2021 tarihinde 2021 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarımız yayınlanmıştır. 09.04.2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz 2021 yılına ilişkin beklentilerimizde değişiklik olmayıp beklentilerimiz aşağıdaki gibidir.
2020 Yılı Gerçekleşen
2021 Yılı Beklentileri
2020 Yılına Göre Değişim

Konsolide Satış Gelirleri
1,01 milyar TL 1,45 - 1,50 milyar TL 44% - 49%
Yurt İçi Satış Kanalları
406 milyon TL 550 - 570 milyon TL 35% - 40%
Yurt Dışı Satış Kanalları
602 milyon TL 900 - 930 milyon TL 50% - 54%
Konsolide FAVÖK
213,4 milyon TL 275 - 295 milyon TL 29% - 38%
Konsolide FAVÖK Marjı
21,2% 19,0% - 19,6%
Yatırım Harcamaları Tutarı
104 milyon TL 95 milyon TL -8,5%
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NOTLAR:
- 05.06.2021 tarihinde Polonya'daki ZPC Otmuchow ve iştiraki PWC Odra'nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik hisse devir sözleşmesi imzalanmıştı. Kapanış işlemleri gerçekleşmediğinden beklenti rakamlarına dahil edilmemiştir.
- 2021 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kuru 7,75 olarak dikkate alınmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936332


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 11,34 111.880.962 % 0,00  
CEMAS 1,39 191.310.243 % 0,00  
EKGYO 1,86 75.487.300 % 0,00  
BLCYT 18,92 6.357.879 % 0,00  
DAGHL 11,80 711.247 % 0,00  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4859 8,4928 % 0,87  
Euro 10,2612 10,2717 % 0,95  
Sterlin 11,8973 11,9570 % 0,82  
Frank 9,3167 9,3728 % 1,00  
Riyal 2,2574 2,2687 % 0,84  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -0,46  
Altın Gr. 495 495 3,63  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,89 26,93 -0,12  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,04  
B. Petrol 68,21 68,21 -1,11  
Seans Raporu 12:35
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