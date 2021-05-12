***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.05.2021 tarihinde 2021 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarımız yayınlanmıştır. 09.04.2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz 2021 yılına ilişkin beklentilerimizde değişiklik olmayıp beklentilerimiz aşağıdaki gibidir.2020 Yılı Gerçekleşen2021 Yılı Beklentileri2020 Yılına Göre DeğişimKonsolide Satış Gelirleri1,01 milyar TL 1,45 - 1,50 milyar TL 44% - 49%Yurt İçi Satış Kanalları406 milyon TL 550 - 570 milyon TL 35% - 40%Yurt Dışı Satış Kanalları602 milyon TL 900 - 930 milyon TL 50% - 54%Konsolide FAVÖK213,4 milyon TL 275 - 295 milyon TL 29% - 38%Konsolide FAVÖK Marjı21,2% 19,0% - 19,6%Yatırım Harcamaları Tutarı104 milyon TL 95 milyon TL -8,5%Kamuoyuna saygıyla duyurulur.NOTLAR:- 05.06.2021 tarihinde Polonya'daki ZPC Otmuchow ve iştiraki PWC Odra'nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik hisse devir sözleşmesi imzalanmıştı. Kapanış işlemleri gerçekleşmediğinden beklenti rakamlarına dahil edilmemiştir.- 2021 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kuru 7,75 olarak dikkate alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936332BIST