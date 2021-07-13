***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.05.2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz 2021 yılına ilişkin beklentilerimizde, Polonya'daki ZPC Otmuchow ve PWC Odra şirketlerinin çoğunluk hisselerinin devrinin tamamlanması ile revizyona gidilmiştir. Revize edilmiş beklentilerimiz aşağıdaki gibidir.2020 Yılı Gerçekleşen2021 Yılı Beklentileri (Eski)2021 Yılı Beklentileri (Yeni)2020 Yılına Göre DeğişimKonsolide Satış Gelirleri1,01 milyar TL 1,45 - 1,50 milyar TL 1,85 - 1,90 milyar TL 83% - 88%Yurt İçi Satış Kanalları406 milyon TL 550 - 570 milyon TL 550 - 570 milyon TL 35% - 40%Yurt Dışı Satış Kanalları602 milyon TL 900 - 930 milyon TL 1,30 - 1,33 milyar TL 116% - 121%Konsolide FAVÖK213,4 milyon TL 275 - 295 milyon TL 322 - 345 milyon TL 50% - 62%Konsolide FAVÖK Marjı21,2% 19,0% - 19,6% 17,5% - 18,1%Kamuoyuna saygıyla duyurulur.NOTLAR:- 30.06.2021 tarihi itibarıyla Polonya'daki ZPC Otmuchow ve PWV Oda'nın çoğunluk hisselerinin devri tamamlanmış olup 2. yarıyıl cirosu konsolide ciroya eklenmiştir.- 2021 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kuru 7,75'ten 8,30'a revize edilmiştir.- 2021 yılı 2. yarıyıl için ortalama EUR/TRY kuru 10,20 olarak dikkate alınmıştır.- Türkiye faaliyetlerimiz için FAVÖK marjı 19,0% - 19,6% seviyesinden 19,4% - 20% seviyesine revize edilmiştir.- Polonya'daki ZPC Otmuchow ve PWC Odra'nın 2021 yılı 2. yarısı için FAVÖK marjı 8,5% - 9,0% olarak öngörülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950680BIST