Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

13.07.2021 15:00



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.05.2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz 2021 yılına ilişkin beklentilerimizde, Polonya'daki ZPC Otmuchow ve PWC Odra şirketlerinin çoğunluk hisselerinin devrinin tamamlanması ile revizyona gidilmiştir. Revize edilmiş beklentilerimiz aşağıdaki gibidir.
2020 Yılı Gerçekleşen
2021 Yılı Beklentileri (Eski)
2021 Yılı Beklentileri (Yeni)
2020 Yılına Göre Değişim

Konsolide Satış Gelirleri
1,01 milyar TL 1,45 - 1,50 milyar TL 1,85 - 1,90 milyar TL 83% - 88%
Yurt İçi Satış Kanalları
406 milyon TL 550 - 570 milyon TL 550 - 570 milyon TL 35% - 40%
Yurt Dışı Satış Kanalları
602 milyon TL 900 - 930 milyon TL 1,30 - 1,33 milyar TL 116% - 121%
Konsolide FAVÖK
213,4 milyon TL 275 - 295 milyon TL 322 - 345 milyon TL 50% - 62%
Konsolide FAVÖK Marjı
21,2% 19,0% - 19,6% 17,5% - 18,1%
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NOTLAR:
- 30.06.2021 tarihi itibarıyla Polonya'daki ZPC Otmuchow ve PWV Oda'nın çoğunluk hisselerinin devri tamamlanmış olup 2. yarıyıl cirosu konsolide ciroya eklenmiştir.
- 2021 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kuru 7,75'ten 8,30'a revize edilmiştir.
- 2021 yılı 2. yarıyıl için ortalama EUR/TRY kuru 10,20 olarak dikkate alınmıştır.
- Türkiye faaliyetlerimiz için FAVÖK marjı 19,0% - 19,6% seviyesinden 19,4% - 20% seviyesine revize edilmiştir.
- Polonya'daki ZPC Otmuchow ve PWC Odra'nın 2021 yılı 2. yarısı için FAVÖK marjı 8,5% - 9,0% olarak öngörülmüştür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950680


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:071.369
Değişim :  1,63% |  21,95
Açılış :  1.349  
Önceki Kapanış :  1.347  
En Yüksek
1.369 En Düşük
1.349
BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 8,37 15.530.808 % 9,99  
VBTYZ 14,43 128.887.278 % 9,98  
EUHOL 3,10 6.334.682 % 9,93  
EDATA 8,12 51.165.585 % 9,88  
AVOD 4,79 6.956.190 % 9,86  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Dolar 8,5899 8,5925 % -0,31  
Euro 10,1508 10,1578 % -0,06  
Sterlin 11,8926 11,9522 % 0,19  
Frank 9,3364 9,3926 % -0,08  
Riyal 2,2833 2,2948 % -0,34  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 20,39  
Altın Gr. 504 504 3,17  
Cumhuriyet 3.339 3.389 23,00  
Tam 3.322 3.405 23,24  
Yarım 1.606 1.647 11,24  
Çeyrek 805 824 5,62  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 0,37  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,07  
B. Petrol 76,41 76,41 -0,08  
Seans Raporu 16:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru