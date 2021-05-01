***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tam kapanma tedbirleri kapsamında Anonim Şirket Genel Kurullarının ertelenmesi sebebiyle yeni tarih belirlenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması,5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması,7 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması8 - Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,13 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,14 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,15 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,19 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni1.pdf - İlan MetniEK: 2 Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulunun 08.04.2021 tarih ve 2021/07 sayılı toplantısında 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06.05.2021 günü saat 14:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmişti.T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tam kapanma nedeni ile Anonim Şirket Genel Kurulları ertelendiğinden Olağan Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılamayacağı tarafımıza bildirilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/07 sayılı toplantısında 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan çağrı ile duyurulan 06.05.2021 tahinde saat 14:00 ‘da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında 03.06.2021 tarihinde saat 14:00 ‘da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933959BIST