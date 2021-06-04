***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









iler için ‘Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,13 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,14 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,15 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,19 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni1.pdf - İlan MetniEK: 2 Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2021 tarihinde saat 14:00 ‘da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmış olup toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 KERVAN HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 İSTANBUL KERVAN GIDA REVİZE TUTANAK (1) 03.06.2021.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940248BIST