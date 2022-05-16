***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Tarihi 09.06.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli 2021 yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,11 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'sine" değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onayı ile birlikte ilgili değişikliğin karara bağlanması,16 - Şirket ortaklarımızdan Mitat Başar'ın vefatı nedeniyle şirketimizde sahip olduğu 23.052.800 adet A grubu payın resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması hususunun genel kurulda görüşülmesi,17 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 KRVGD OGK İLAN METNİ DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 Spk onaylı Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2021 KRVGD BİLGİLENDİRME DÖKUMANI2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulu üyelerinin 16.05.2022 tarihinde şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:1- Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 09.06.2022 Perşembe günü saat 14:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde, belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030677BIST