***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi02.07.2021-21.07.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 15.12.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp, 21 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 21 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde geri alım işlemi tamamlanan toplamda 3.590.000 adet payın satışına karar verilmişti. 15.12.2022 tarihinde de 190.000 adet payın satış işlemi tamamlanmıştı. Geriye kalan 3.400.000 adet payın satışı ise 16.12.2022 tarihinde pay başına 23.4 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu satışla birlikte Şirketimizde geri alım programları dahilinde alınan payların tamamı elden çıkartılmıştır.Böylelikle 16.12.2022 tarihinde yapılan satıştan 43.010.000 TL kar elde edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKRVGD 16/12/2022 3.400.000 % 1,416 23,4 % 0 43.010.000 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087733BIST