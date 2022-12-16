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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

16.12.2022 11:00
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
02.07.2021-21.07.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

         Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.12.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp, 21 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 21 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde geri alım işlemi tamamlanan toplamda 3.590.000 adet payın satışına karar verilmişti. 15.12.2022 tarihinde de 190.000 adet payın satış işlemi tamamlanmıştı. Geriye kalan 3.400.000 adet payın satışı ise 16.12.2022 tarihinde pay başına 23.4 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu satışla birlikte Şirketimizde geri alım programları dahilinde alınan payların tamamı elden çıkartılmıştır.Böylelikle 16.12.2022 tarihinde yapılan satıştan 43.010.000 TL kar elde edilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KRVGD 16/12/2022 3.400.000 % 1,416 23,4 % 0 43.010.000 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087733


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARASE 255,20 18.627.048 % 10,00  
PLTUR 12,11 775.440 % 9,99  
EGGUB 108,50 60.816.135 % 9,98  
AYCES 98,85 3.867.506 % 9,96  
INVEO 34,48 32.417.889 % 9,95  
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10:53 Alış Satış %  
Dolar 18,6452 18,6562 % 0,07  
Euro 19,8378 19,8496 % 0,14  
Sterlin 22,6463 22,7598 % 0,05  
Frank 20,0109 20,1314 % 0,08  
Riyal 4,9431 4,9679 % 0,01  
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10:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 1,63  
Altın Gr. 1.066 1.066 1,11  
Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.209 7.260 2,00  
Yarım 3.491 3.549 1,00  
Çeyrek 1.751 1.774 0,00  
Gümüş.Ons 22,91 22,93 -0,18  
Gümüş Gr. 13,73 13,75 -0,09  
B. Petrol 81,00 81,00 -0,21  
Seans Raporu 10:53
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